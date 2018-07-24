В сеть утекли живые фото и характеристики Xiaomi Mi 2A Lite

Смартфоны Xiaomi Mi 2A и Xiaomi Mi 2A Lite будут официально представлены только завтра, однако они уже появились в продаже в некоторых магазинах Китая, Великобритании, Польши, Румынии и других стран. Благодаря этому «старту продаж» в сеть утекли фотографии младшей модели, на которых можно разобрать некоторые характеристики устройства. Итак, аппарат получил 5,84-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, аккумулятор на 4000 мАч, а также двойную основную камеру на 12 и 5 Мп. Предыдущие слухи прочили смартфону чипсет Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную ОС Android 8.1 Oreo. Цена Xiaomi Mi 2A Lite должна составить 220 долларов.