В сеть утекло фото упаковки Redmi Note 9

Уже завтра, 26 ноября, состоится официальная презентация смартфонов серии Redmi Note 9 5G, а тем временем в сети появились фотографии упаковок грядущих новинок. Отметим существование модели Redmi Note 9 Pro, которая, как следует из надписей на коробке, получит поддержку мобильных сетей пятого поколения и тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Стоит отметить, что это первый смартфон Redmi с камерой столь высокого разрешения. Что до коробки Redmi Note 9 5G, то она раскрывает ёмкость аккумуляторной батареи – солидные 6000 мАч. Предполагается, что смартфоны выйдут под такими названиями на домашнем китайском рынке, а в международную продажу они поступят как Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G.