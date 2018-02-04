В сеть утекло фото задней панели Xiaomi Mi6X

В сети появились новая живая фотография, на которой изображена задняя панель смартфона Xiaomi Mi 6X, который еще не был представлен официально. Судя по всему, аппарат получит металлический корпус, двойную вертикальную камеру в духе iPhone X, а также сканер отпечатка пальца по центру. Предполагается, что Xiaomi Mi 6X станет продвинутой версией Xiaomi Mi 6, которая получит 5,7 или 5,9 дюймовый экран с разрешением 2160:1080 пикселей. Аппарат должны представить раньше Xiaomi Mi 7, официальный анонс которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018.