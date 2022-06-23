В сети появились характеристики NVIDIA RTX 4090

Спецификации видеокарт NVIDIA следующего поколения GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 снова были изменены в последнем инсайдер от Kopite7kimi. Ожидается, что первоначальная линейка запуска будет включать три видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Ожидается, что три этих карты будут использовать графические процессоры Ada Lovelace, основанные на новейшей и лучшей архитектуре и изготовленные по технологии TSMC 4N. Это узел, который представляет собой слегка оптимизированный вариант узла 5-нм процесса. Ожидается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX RTX 4090 будет оснащена топовым графическим процессором AD102-300, но только вариант «Ti» будет иметь полный чип. Geforce RTX 4090 будет использовать немного урезанную конфигурацию.

NVIDIA GeForce RTX 4090 будет использовать всего 16 384 ядра CUDA. Графический процессор будет поставляться с 96 МБ кэш-памяти L2 и в общей сложности 384 ROP, что просто безумие. Тактовые частоты еще не подтверждены, но, учитывая, что используется процесс TSMC 4N, мы ожидаем тактовые частоты в диапазоне 2,0–3,0 ГГц. Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4090 будет иметь емкость 24 ГБ GDDR6X, которая будет работать на скорости 21 Гбит/сек через 384-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 1 ТБ/сек. Это та же пропускная способность, что и у существующей видеокарты RTX 3090 Ti, и что касается энергопотребления, говорят, что TBP оценивается в 450 Вт. Карта будет питаться от одного 16-контактного разъема, обеспечивающего мощность до 600 Вт. Вполне вероятно, что мы можем получить нестандартные конструкции мощностью 500 Вт+, как мы видели с RTX 3090 Ti.
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