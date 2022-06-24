В сети появились изображения GeForce RTX 4090 Ti и RTX 4090

Предполагаемые рендеры видеокарт следующего поколения «Ada Lovelace» от NVIDIA, GeForce RTX 4090 Ti и RTX 4090, были раскрыты инсайдерами задолго до официального анонса этих видеокарт. На рендерах показаны обновленные кулеры Founders Edition, которые будут использоваться во флагманских графических процессорах AD102. Итак, начиная с деталей, NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti и RTX 4090 будут безумно энергоемкими моделями с показателями TGP от 450 до 600 Вт. Основываясь на предыдущих утечках и недавних слухах от Kopite7kimi, похоже, что серия GeForce RTX 40 будет использовать аналогичные кулеры, которые используются в существующей серии RTX 30, но с некоторыми внутренними изменениями. Говорят, что кулер FE для RTX 4090 Ti и RTX 4090 будет располагаться между 3 или 3,5 слотами и будет иметь больше ребер и большую площадь поверхности радиатора. Будет ли этого достаточно, чтобы контролировать графические процессоры следующего поколения? Узнаем только после официального релиза видеокарт.

Что ж, вы можете посмотреть на существующий кулер Founders Edition для видеокарт RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Оба используют один и тот же кулер, несмотря на то, что последний увеличивает показатели TGP почти на 30% (350 Вт против 450 Вт). Несмотря на это, тому же кулеру удалось сохранить охлаждение 3090 Ti и достичь своих целей по тактовой частоте без необходимости изменения конструкции радиатора или скорости вращения вентилятора самой карты. Таким образом, если существующая конструкция Founders Edition может легко работать с картами TGP мощностью 450 Вт, то обновленной версии с большей площадью поверхности в немного более толстом корпусе наверняка будет достаточно для карт мощностью до 600 Вт.