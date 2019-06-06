В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10

Серия Samsung Galaxy Note 10 представляет собой одну из самых ожидаемых флагманских линеек этого года. Благодаря появившимся в сети рендерам можно впервые увидеть как будет выглядеть стандартная Galaxy Note 10, с 6,3 дюймовым экраном QHD+ в корпусе из стекла и металла с габаритами 162,6 x 77,4 x 7,9 мм.

Предстоящий флагман отказывается от горизонтальной настройки камеры, установленной на предыдущих устройствах, в пользу совершенно новой вертикальной компоновки, расположенной в верхнем углу. Завершением тройной настройки будет обычная светодиодная вспышка, которая в данном случае расположена слева от камер. 10 МП селфи-камера расположена по центру в круглом отверстие меньшего размера, в отличие от Galaxy S10.

Внизу есть динамик, который формирует стерео настройку в сочетании с альтернативой в ухе. Также присутствуют порт USB-C и, конечно же, крайне важный S Pen. В новинке нет никаких признаков разъема для наушников. Предполагаемые технические характеристики модели включают Snapdragon 855 или Exynos 9820, до 12 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ памяти UFS 3.0, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и Android Pie с обновленной прошивкой One UI.

Ожидается, что Galaxy Note 10 будет официально выпущен в начале августа вместе с более крупной и дорогой Galaxy Note 10 Pro, последняя из которых, по слухам, имеет 6,75-дюймовый дисплей и четыре камеры на задней панели.