В сети появились концепт-арты Google Pixel 3

Флагманский смартфон Google Pixel 3, который должен выйти осенью этого года, показался на первых концепт-артах. Отметим, что данные изображения не имеют ничего общего с разработками Google и являются плодом фантазии автора. Предполагается, что смартфон получит полноэкранный дизайн с довольно заметными рамками и симметричными громкоговорителями. Задняя панель, по мнению автора, почти не претерпит изменений. Напомним, что предыдущие слухи прочили Google Pixel 3 топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.