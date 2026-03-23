В сети появились рендеры Intel Arc Pro B70

По последним данным, до анонса нового графического ускорителя от компании Intel на архитектуре Battlemage остаются считанные дни. Речь идёт о профессиональной видеокарте Intel Arc Pro B70 на базе чипа BMG-G31 — первые официальные рендеры устройства уже появились благодаря утечке от издания VideoCardz. На изображениях показан референсный дизайн Intel, который, в отличие от некоторых прошлых поколений, действительно поступит в продажу, а не останется демонстрационным вариантом. Помимо референсной версии, партнёры Intel готовят собственные модификации — с доработанным охлаждением, дизайном и, возможно, нестандартными решениями вроде двух кристаллов на одной плате, как это ранее делала компания MaxSun. Официальный запуск ожидается 25 марта, причём вместе с B70 Pro могут представить и более доступную модель B65 Pro.

Intel Arc Pro B70 получит 32 ядра Xe2, 32 ГБ ECC GDDR6 и 256-битную шину памяти. Энергопотребление будет варьироваться от 160 до 290 Вт, а для референсной версии заявлен показатель 230 Вт. Младшая модель, предположительно Intel Arc Pro B65, сохранит такой же объём памяти, но получит только 20 ядер Xe2, фактически представляя собой более простую версию с увеличенным объёмом видеопамяти. Её максимальное энергопотребление ожидается на уровне 200 Вт. Что касается производительности, по внутренним тестам Intel система на базе Intel Arc Pro B70 показала прирост примерно в полтора раза по сравнению с видеокартой прошлого поколения.