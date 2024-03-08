В сети появились рендеры OnePlus 13

Сегодня в сети официально показали первый рендер смартфона OnePlus 13, который должен появиться в продаже в обозримом будущем. И сразу стоит отметить, что хотя рендер выглядит не очень качественно, на деле есть огромная вероятность того, что он на самом деле правдив. Дело в том, что этот рендер появился от очень надёжного источника, плюс компания OnePlus хотя и пользуется популярностью на рынке, но это не iPhone или новый флагман Samsung, чтобы его рисовали художники в попытке выдать за правду. Соответственно, есть предположение, что производитель действительно изменит дизайн смартфона в будущем — достанется по большей части системе камер, которая существенно преобразилась. Это очень важный момент, потому что прошлый дизайн камеры многим не понравился.

Теперь в центре системы камер расположен основной сенсор, который получил окантовку зелёного цвета. Вероятно, это просто декоративный элемент, потому что подсветку зелёного цвета никто делать не станет, да и вспышка здесь реализована отдельно. Сверху имеется вторая камера, которая, вероятно, будет либо телеобъективом, либо сверхширокоугольной камерой (специалисты склоняются ко второму варианту). Снизу расположен стандартный TOF-сенсор, который отвечает за глубину резкости и сам по себе ничего не фотографирует. Достаточно интересное решение, но в целом ничего нового или прорывного в этом нет — похожий дизайн уже был у многих производителей. Вероятно, компания просто хочет отойти от огромных островков.