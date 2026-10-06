В сети засветился Pixel 12 и его характеристики

По данным сайта OVRPlus, в базе IMEI GSMA появилось четыре ещё не представленных смартфона Google с новыми идентификаторами моделей — речь идёт о Pixel 12 (GC0QU), Pixel 12 Pro (GWU59), Pixel 12 Pro XL (G7U1Y) и Pixel 12 Pro Fold (G4D5D). И в сертификации указаны дисплеи этих смартфонов. У трёх базовых моделей изменения по сравнению с предшественниками оказались минимальными. Базовый Pixel 12 получит экран с разрешением 1080х2400 пикселей — на 24 пикселя меньше по вертикали, чем у Pixel 11 с разрешением 1080х2424 пикселя. У Pixel 12 Pro заявлено разрешение 1280х2824 против 1280х2856 у предшественника, а Pixel 12 Pro XL перейдёт на 1344х2952 пикселя вместо 1344х2992 пикселей. При этом горизонтальное разрешение во всех случаях остаётся прежним. Похоже, Google лишь немного изменит соотношение сторон экранов, не планируя серьёзного пересмотра конструкции.

Точные размеры дисплеев и итоговая плотность пикселей пока неизвестны, поэтому оценить влияние этих изменений на повседневное использование пока сложно. Гораздо заметнее изменится дисплей складного Pixel 12 Pro Fold. Разрешение его внутреннего дисплея составит 2296х2404 пикселя против 2076х2152 пикселей у Pixel 11 Pro Fold. Общее количество пикселей увеличится примерно на 10%, что должно обеспечить более высокую плотность и более чёткое отображение текста и изображений. Особенно заметной разница может оказаться при работе с несколькими приложениями в режиме разделённого экрана.