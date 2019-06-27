В смартфоне Lenovo Z6 не будет 48-Мп камеры

Вчера компания Lenovo объявила, что Lenovo Z6 станет самым легким смартфоном с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а сегодня раскрыла сведения о его камере. Итак, аппарат получит тройную основную камеру. Место главного датчика займет 24-Мп Sony IMX576, а не 48-Мп сенсор, как предполагалось ранее. Датчик будет работать в связке с оптикой с диафрагмой F/1.8. Также смартфон оснастят 8-Мп камерой с телеобъективом и 5 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой. Что до фронтальной камеры, то ей достался датчик разрешением 16 Мп. Естественно, не обошлось без систем искусственного интеллекта.