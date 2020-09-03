В свежем обновлении Windows 10 получит новую сенсорную клавиатуру и многое другое

Microsoft решила обновить свою встроенную сенсорную клавиатуру для Windows10. Обновленный дизайн предлагает новые анимации нажатия клавиш, вставки анимированных GIF-файлов, звуки и новые возможности поиска.

Новый дизайн также включает улучшенные макеты, оптимизированные для набора текста и возможность перемещать курсор через пробел на сенсорной клавиатуре. Также Microsoft изменит способ выбора эмодзи. Улучшится дизайн — в основу ляжет система Microsoft Fluent Design, появится поиск и и объединение истории буфера обмена и ввода эмодзи в единый интерфейс.

Microsoft также работает над новой формой голосового ввода на Windows. Режим ввода получил более современный дизайн, автоматическую расстановку знаков препинания и обновленный бэкэнд. Microsoft обещает сделать «самый надежный» голосовой ввод в истории Windows. Новые изменения являются частью более крупного обновления, которое Microsoft планирует для Windows 10 в первой половине 2021 года.
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В свежем обновлении Windows 10 получит новую сенсорную клавиатуру и многое другое

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