В свежем обновлении Windows 10 получит новую сенсорную клавиатуру и многое другое

Microsoft решила обновить свою встроенную сенсорную клавиатуру для Windows10. Обновленный дизайн предлагает новые анимации нажатия клавиш, вставки анимированных GIF-файлов, звуки и новые возможности поиска.

Новый дизайн также включает улучшенные макеты, оптимизированные для набора текста и возможность перемещать курсор через пробел на сенсорной клавиатуре. Также Microsoft изменит способ выбора эмодзи. Улучшится дизайн — в основу ляжет система Microsoft Fluent Design, появится поиск и и объединение истории буфера обмена и ввода эмодзи в единый интерфейс.

Microsoft также работает над новой формой голосового ввода на Windows. Режим ввода получил более современный дизайн, автоматическую расстановку знаков препинания и обновленный бэкэнд. Microsoft обещает сделать «самый надежный» голосовой ввод в истории Windows. Новые изменения являются частью более крупного обновления, которое Microsoft планирует для Windows 10 в первой половине 2021 года.