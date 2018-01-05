V30 в новом цвете наделал много шума

Только недавно я писал о том, что компания LG выпустила свой смартфон V30 в новом цвете, как сейчас уже весь интернет гудит о том, какой же это крутой и красивый цвет. Без вопросов - это действительно очень красивое и стильное решение, которое в руках выглядит привлекательно и если вы девушка, то на всем рынке найти смартфон более привлекательный не выйдет. Но, меня больше интересуют инновации - среди производителей идет жесткая борьба за продажи, за технологии и пользователей, каждый старается бежать впереди паровоза и показывать крутые технологии, тогда как LG меняет цвета корпуса. Это немного не то, что мне лично хотелось бы видеть от компании такого уровня. С другой стороны, новинку, флагман 2018 года, я бы очень хотел увидеть именно в этом цвете - мне кажется, что это будет настоящая бомба. Согласны со мной?