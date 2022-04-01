VAIO запускает серию ноутбуков FE

VAIO, ведущий японский компьютерный бренд, известный своими ноутбуками высокого качества, оснащенными новейшими технологиями, выпустила серию ноутбуков FE. Серия FE предлагает высокую производительность и превосходное качество, которые потребители привыкли ожидать от бренда VAIO. Серия VAIO FE имеет впечатляющий ультратонкий дизайн и оснащена самыми современными технологиями, включая процессоры Intel Core 11-го поколения, Microsoft Windows 11 и THX Spatial Audio, которые обеспечивают непревзойденную производительность и развлекательные возможности.

Модели VAIO серии FE с экранами диагональю 14,1 и 15,6 дюймов оснащены антибликовыми экранами Full HD, более широкими углами обзора и более яркими цветами, а также четким дисплеем, обеспечивающим безупречное качество изображения. Ноутбуки серии VAIO FE полностью оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт, фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, высокоточной сенсорной панелью и до 10 часов автономной работы. Ноутбуки VAIO FE с Windows 11 Home также включают интеграцию приложений Android, Microsoft Photos, а также новые группы Snap для лучшей организации приложений.
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