VAIO запускает серию ноутбуков FE

Модели VAIO серии FE с экранами диагональю 14,1 и 15,6 дюймов оснащены антибликовыми экранами Full HD, более широкими углами обзора и более яркими цветами, а также четким дисплеем, обеспечивающим безупречное качество изображения. Ноутбуки серии VAIO FE полностью оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт, фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, высокоточной сенсорной панелью и до 10 часов автономной работы. Ноутбуки VAIO FE с Windows 11 Home также включают интеграцию приложений Android, Microsoft Photos, а также новые группы Snap для лучшей организации приложений.