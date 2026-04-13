Valve оптимизировала видеопамять на Linux

Разработчик из компании Valve представил новый подход к управлению памятью видеокарт с объёмом 8 ГБ VRAM и меньше. Поскольку большая часть игроков до сих пор использует системы с ограниченными ресурсами, оптимизация распределения видеопамяти становится эффективным способом повысить FPS. Согласно предложенному решению, такие видеокарты на Linux теперь получают более грамотное управление VRAM в фоне, что освобождает больше памяти непосредственно для игр. Для этого было отправлено несколько патчей в ядро Linux, которые регулируют поведение системы при запуске игр. Ранее, если игра потребляла слишком много VRAM на видеокарте с небольшим объёмом памяти, механизм GTT переносил данные в оперативную память, чтобы избежать вылетов.

Проблема заключалась в том, что Linux не расставляет приоритеты между приложениями, поэтому в некоторых случаях в оперативную память могло отправляться даже само игровое приложение, освобождая место, например, для браузера или другого фонового софта. Теперь ситуация должна измениться в положительную сторону. И этот апдейт появился очень вовремя — на фоне выхода Steam Machine, которая также оснащена 8 ГБ GDDR6 видеопамяти. Вероятно, Valve изначально оптимизировала систему под собственное железо, но выгоду получат все пользователи видеокарт с 8 ГБ VRAM и ниже. Впрочем, сначала придётся провести ряд независимых тестов, а только после этого уже делать какие-то заявления по поводу будущего Linux-систем.