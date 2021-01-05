Веб-сайт Samsung подтвердил выпуск наушников Galaxy Buds Pro TWS

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro появились на официальном сайте компании Samsung. Судя по имеющимся данным по утечкам, Galaxy Buds Pro будет поставляться с 2-полосным динамиком, аналогичным Galaxy Buds Plus. Также будет более мощная функция активного шумоподавления, которую компания называет Intelligent Noise Cancellation.
Наушники будут иметь три режима: режим разговора, режим окружающего звука и режим активного шумоподавления, которые также будут иметь регуляторы уровня.Также Samsung Galaxy Buds Pro получат Spatial Audio и рейтинг водонепроницаемости IPX7.
Samsung Galaxy Buds Pro будут обеспечивать восемь часов воспроизведения и 4,5 часа разговора без подзарядки. С помощью зарядного футляра время разговора можно увеличить до 15 часов, а время воспроизведения - до 28 часов. Ожидается, что Galaxy Buds Pro будут стоить 199 долларов США.