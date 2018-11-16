Verizon и Disney отпразднуют 90-летие Микки Мауса новыми GizmoWatch

Verizon и Disney отмечают 90-летие Микки Мауса, предлагая специальное издание GizmoWatch, предназначенное для детей, в возрасте от 3 лет до 11. Устройство можно приобрести в Verizon за 180 долларов, девайс представлен в двух разных тематиках с изображением Микки Мауса.

GizmoWatch также включает в себя фитнес-трек, трекер игры в классики, изменение голоса и многое другое. Дети могут соревноваться с друзьями, чтобы узнать, кто делает больше всего за один день. Родители могут использовать приложение GizmoHub на своем смартфоне iOS или Android, чтобы определить местоположение своих детей, посмотреть запас батареи, настроить список дел и контролировать звонки. Родители могут легко поддерживать связь со своими детьми через звонки или текстовые сообщения. Мамы и папы также получат уведомление, если ребенок выйдет за пределы определенной «зоны безопасности. Гаджет может принимать звонки с десяти номеров, предварительно одобренных родителями. Есть двадцать шаблонов текстовых сообщений, которые дети могут отправить. Часы водонепроницаемые и могут оставаться в воде на глубине 1 метр в течение 30 минут.