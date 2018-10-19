Vertu Aster P стоит 14 тысяч долларов

Компания Vertu когда-то была настоящим примером для подражания — производитель выпускал дорогие смартфоны, которые покупали богачи, и даже не стремился к инновациям. Но, рынок изменился и постепенно легенда рынка ушла на второй план, ведь пришли новые крупные компании. Тем не менее, премиум-бренд вернулся на рынок со своим новым смартфоном Vertu Aster P. Это достаточно крутой гаджет с железом среднего класса, который стоит от 5 до 14 тысяч долларов. Конечно, компания не планирует делать устройство массовым. Смартфон собирают вручную, без использования станков и прочих наработок, так что каждая модель будет уникальна и неповторима. Для богачей, которые могут себе позволить что-то подобное, устройство действительно интересное. Можно на время забыть про флагманы от Apple и попробовать что-то новое.