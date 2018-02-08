Вьетнамские Samsung Galaxy S7 Edge обновили до Android 8.0 Oreo

Профильное издание AndroidU сообщило о том, что вьетнамские пользователи Samsung Galaxy S7 Edge уже получили обновление до операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience UI 9.0. Эксперты уверены, что прошивка вышла раньше срока из-за ошибки сотрудников местного подразделения Samsung, поскольку финальную версию Android 8.0 Oreo еще не получил даже актуальный флагман Samsung Galaxy S8. Тем более, что корейский гигант даже не проводил бета-тестирование Android 8.0 Oreo для пользователей Samsung Galaxy S7 Edge. Сборка под номером G935FXXU2ERB2 весит около 1,4 ГБ.