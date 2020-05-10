Выбираем чехол для Huawei Honor 8X

Рынок смартфонов за последнее время сильно изменился, так как многие компании сделали упор на тонкий корпус, полностью забывая о практичности. Стоит сказать, что для самого производителя смартфонов это двойная выгода — с одной стороны, пользователя можно привлечь более тонким корпусом и меньшим весом. С другой, в случае поломки пользователь отнесет гаджет в сервисный центр, заплатив тому же производителю еще немного денег. К примеру, < href="https://mypads.ru/aks-dlya-telefonov/Huawei-phones/Huawei-Honor-8X/">чехол для Huawei Honor 8X (JSN-L21) 6.5" нужно покупать обязательно, так как без него пользователь достаточно быстро окажется в том самом сервисном центре.Тонкий корпус говорит нам о том, что каркас у смартфона тоже достаточно тонкий. Из-за этого любое физического воздействие приводит к тому, что смартфон пользователя перегибается или ломается, а любое падение на твердую поверхность приводит к треснутому стеклу. Конечно, это достаточно грустно, так как ремонт сломанного стекла или тыльной панели приводит к довольно приличным тратам — замена того же стекла отнимет примерно треть от стоимости самого смартфона, что, согласитесь, очень и очень дорого. А ведь это лишь часть тех проблем, которые могут появиться у смартфона даже при достаточно бережном использовании.

Например, могут просто появиться царапины, которые никак не скрыть и не убрать, ведь производитель достаточно хитро поступает, выпуская гаджеты с глянцевой панелью. Буквально одно неаккуратное движение и ваше устройство уже получило здоровенную царапину на половину панели, которая останется там навсегда и будет постоянно портит ваши нервы. Благо, есть одно достаточно простое решение, которое позволит защитить устройство от различных бед за вполне разумные деньги — чехол. Он может быть пластиковым, может быть из силикона или даже кожи, это в целом не важно.Главное, что чехол будет принимать все удары судьбы на себя, позволяя пользователю с хорошим настроением ходить по делам, бросать телефон в кафе на стол и при этом не думать, что вот царапина появится. Все царапины будут появляться исключительно на чехле, который вы потом просто снимете и выбросите в урну, а на его место за триста рублей поставите другой. В этом плане аксессуары действительно очень приятны и привлекательны, ведь они экономят ваши деньги на ремонт и даже защищают при падениях. Отличный способ потратить деньги на приятные мелочи, которые еще и очень полезны.