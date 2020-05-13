Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40s

Если вы следите за современным рынком смартфонов, то заметили, что производителям достаточно тяжело привлекать внимание аудитории, ведь все хитрые технологии и методы привлечения внимания уже изобретены. Поставить более мощный процессор или камеру довольно трудно, ведь технологии уже уперлись в свой условный потолок, а значит, производителям нужно придумывать нечто более привлекательное. И кто-то просто делает упор на дизайн корпуса, хотя это приводит к тому, что чехол для Samsung Galaxy A40s , к примеру, является просто обязательным приобретением. Без него вы очень быстро угробите свое устройство.Причина покупки чехла для данного устройства весьма простая — производитель решил привлечь внимание аудитории при помощи тонкого корпуса и глянцевого покрытия на тыльной стороне. Естественно, это сводит практичность устройства к минимуму, так как пользователь даже при очень аккуратном использовании вскоре заметит на тыльной панели своего новенького гаджета мелкие царапины. Все из-за того, что глянец сам по себе плохо переживает соприкосновения с различными прочными предметами вроде часов, мелких крошек на столе и так далее. И даже при очень аккуратном использовании царапины начнут появляться.

Также стоит понимать, что для уменьшения веса устройства производителю пришлось сделать каркас смартфона более тонким. В результате смартфон стал тоньше и легче, вот только нужно понимать, что и прочность его упала. Например, если вы уроните смартфон на стол или более твердую поверхность, то каркас просто не сможет принять на себя удар, ведь ему некуда передавать энергию от удара. И любое падение данного смартфона будет сопровождаться трещинами по всему дисплею, что очень и очень неприятно на самом деле, ведь замена дисплея обходится в какую-то безумную сумму. Благо, есть более дешевое решение.Достаточно пользователю купить чехол из пластика или силикона, чтобы вы смогли защитить свой аджик от различных повреждений и неприятных потертостей. Это очень простое, но эффективное решение — чехол стоит пару сотен рублей, при этом у вас вовсе нет необходимости менять его очень часто. Чехол из пластика держится около года в привлекательном состоянии, чего вполне достаточно. После года использования вы просто купите что-то более новое и привлекательное, тогда как ваш гаджет внутри чехла останется полностью нетронутым.