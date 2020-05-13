Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40s

Если вы следите за современным рынком смартфонов, то заметили, что производителям достаточно тяжело привлекать внимание аудитории, ведь все хитрые технологии и методы привлечения внимания уже изобретены. Поставить более мощный процессор или камеру довольно трудно, ведь технологии уже уперлись в свой условный потолок, а значит, производителям нужно придумывать нечто более привлекательное. И кто-то просто делает упор на дизайн корпуса, хотя это приводит к тому, что чехол для Samsung Galaxy A40s, к примеру, является просто обязательным приобретением. Без него вы очень быстро угробите свое устройство.

Причина покупки чехла для данного устройства весьма простая — производитель решил привлечь внимание аудитории при помощи тонкого корпуса и глянцевого покрытия на тыльной стороне. Естественно, это сводит практичность устройства к минимуму, так как пользователь даже при очень аккуратном использовании вскоре заметит на тыльной панели своего новенького гаджета мелкие царапины. Все из-за того, что глянец сам по себе плохо переживает соприкосновения с различными прочными предметами вроде часов, мелких крошек на столе и так далее. И даже при очень аккуратном использовании царапины начнут появляться.

Также стоит понимать, что для уменьшения веса устройства производителю пришлось сделать каркас смартфона более тонким. В результате смартфон стал тоньше и легче, вот только нужно понимать, что и прочность его упала. Например, если вы уроните смартфон на стол или более твердую поверхность, то каркас просто не сможет принять на себя удар, ведь ему некуда передавать энергию от удара. И любое падение данного смартфона будет сопровождаться трещинами по всему дисплею, что очень и очень неприятно на самом деле, ведь замена дисплея обходится в какую-то безумную сумму. Благо, есть более дешевое решение.

Достаточно пользователю купить чехол из пластика или силикона, чтобы вы смогли защитить свой аджик от различных повреждений и неприятных потертостей. Это очень простое, но эффективное решение — чехол стоит пару сотен рублей, при этом у вас вовсе нет необходимости менять его очень часто. Чехол из пластика держится около года в привлекательном состоянии, чего вполне достаточно. После года использования вы просто купите что-то более новое и привлекательное, тогда как ваш гаджет внутри чехла останется полностью нетронутым.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A40s
Обзоры:
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Обзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 ВтОбзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 Вт
Новости:
Meizu 17 и Meizu 17 Pro получили режим экрана 120 Гц

Вчера компания Meizu объявила о существовании обновления для новеньких флагманов Meizu 17 и Meizu 17 Pro,...
Пользователи смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra столкнулись с проблемами

Владельцы смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra обратились в техническую поддержку компании и сообщают о воз...
Флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G представлен в Европе

Компания Realme официально представила свой флагманский смартфон X50 Pro 5G в Старом Свете. Новинку, кото...
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Стартовали открытые продажи планшета Hua...
Стартовали открытые продажи планшета HuaСегодня стартовали российские открытые продажи ожидаемого планшета Huawei MediaPad M6 за 24 990 рублей. В...
Вышел новый аддон для игры Age of Wonder...
Вышел новый аддон для игры Age of WonderНовый аддон Planetfall Invasions будет самым крупным обновлением. разработчик добавил две новые карты реж...
Разработчик THQ Nordic представил игру D...
Разработчик THQ Nordic представил игру DDesperados III представляет собой тактическую игру с интересным сюжетом. Действие игры происходит на Дико...
Khronos Group выпустила новую спецификац...
Khronos Group выпустила новую спецификацНовая спецификация OpenCL 3.0 структурирована таким образом, чтобы поставщики использовали только то, что...
Представлен корпус MSI Creator 400M для ...
Представлен корпус MSI Creator 400M для Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Creator 400M, которая отлично подойдет д...
Новая линейка ноутбуков Legion с техноло...
Новая линейка ноутбуков Legion с технолоКомпания Lenovo представила новую линейку игровых ноутбуков Legion, где будут использоваться новейшие вид...
Бюджетный смартфон Huawei Y8s представле...
Бюджетный смартфон Huawei Y8s представлеКомпания Huawei представила в Иордании бюджетный смартфон Huawei Y8s, дата начала продаж и цена которого ...
Как выбрать горный электровелосипед? ...
Как выбрать горный электровелосипед? С каждым годом электровелосипеды приобретают все большую популярность среди жителей мегаполисов в качеств...
Смартфон Oppo A12 протестирован в бенчма...
Смартфон Oppo A12 протестирован в бенчмаСегодня в базе данных Geekbench обнаружился смартфон Oppo A12. Тестируемый образец был оснащён восьмиядер...
Microsoft анонсировала беспроводные науш...
Microsoft анонсировала беспроводные наушMicrosoft представила беспроводные TWS наушники Surface Earbuds. Наушники-вкладыши оценены в 250 долларов...
Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460 звуковые пан...
Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460 звуковые панSharp анонсировал две звуковые панели, которые имеют поддержку Dolby Atmos. Они способны воспроизводить о...
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 1000...
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 1000Сегодня мы бы хотели познакомить вас с очередной новинкой компании Verbatim и на сей раз в наши руки попа...
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor