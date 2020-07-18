Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4

Провода или нет?Вертикальные пылесосы делятся на два типа: проводные и беспроводные. Первые выигрывают тем, что их можно не перезаряжать, однако вторые значительно удобнее в использовании. Учитывая, что портативность – одно из главных преимуществ вертикального форм-фактора, стоит обратить внимание именно на те модели, у которых провод отсутствует.
Единственное неудобство в эксплуатации беспроводных пылесосов – необходимость подзаряжать аккумулятор. Потому при выборе следует обращать внимание на ёмкость батареи и на время работы от одной подзарядки, заявленное производителем.
В продвинутых моделях одной зарядки, как правило, хватает на полноценную уборку всей квартиры, особенно если пылесос энергоэффективен. Если и этого оказалось недостаточно, всегда можно приобрести запасную батарею, которая увеличит время автономной работы устройства вдвое.
Для того, чтобы определить энергоэффективность пылесоса, достаточно просто взглянуть на его упаковку или страницу в онлайн-магазине: независимые экспертные организации присуждают каждому устройству определенный уровень, демонстрирующий, насколько много электричества оно расходует.
ВесЧем легче пылесос, тем удобнее его использовать: небольшой вес позволяет обеспечить больший контроль, а также снижает нагрузку на запястья. Масса корпуса современных моделей пылесосов может составлять менее 1,5 кг, так что ими смогут пользоваться даже дети.
Производительность пылесосаПроизводительность пылесоса – один из основных факторов, который необходимо рассматривать при покупке. Именно он определяет, насколько качественной будет уборка в вашей квартире. Этот параметр важно не путать с мощностью двигателя пылесоса: она мало влияет на силу, с которой устройство всасывает пыль и мусор. На практике, более эффективный 10-амперный двигатель может обеспечивать большую мощность всасывания, чем 12-амперный, но работающий менее эффективно.
Также существует устаревшее убеждение, что у беспроводных пылесосов мощность и, следовательно, всасывающая способность ниже, чем у проводных моделей. Это уже давно не так: современные модели с точки зрения производительности не уступают своим напольным аналогам, и их мощность всасывания достигает 200 Вт, что гарантирует эффективную уборку.
Фильтрация воздухаВажный, но часто упускаемый из виду параметр - способность пылесоса удерживать загрязнения, особенно мелкие частицы пыли. Если пылесос не обеспечивает высокого уровня фильтрации, эти пылинки могут вернуться обратно в воздух комнаты. Высокая степень фильтрации особенно важна, если кто-либо из домочадцев страдает от аллергии, астмы или других респираторных заболеваний. В этом случае необходим пылесос с HEPA-фильтром (High Efficiency Particulate Air, высокоэффективное удержание частиц»), который удаляет, как минимум, 99,97% всех частиц размером до 0,3 микрон. Это «золотой стандарт» фильтрации для жилых помещений, но аллергикам и людям с маленькими людьми следует присмотреться к моделям с еще более совершенными фильтрами, собирающими 99,999% наночастиц.
Владельцам домашних животных, в дополнение к очистке воздуха по стандартам HEPA, рекомендуется использовать угольный фильтр, который поможет избавиться от неприятных запахов в доме. Эффект от качественного фильтра может быть нивелирован при очистке контейнера пылесоса: в этот момент пыль может снова подняться в воздух, поэтому очень важна правильная система ухода за пылесборником. Для тех, кто стремится обеспечить максимальную гигиеничность и чистоту, выпускают специальные станции для очистки пылесборников, такие как Samsung Clean Station. Благодаря этим устройствам уборка станет и проще, и эффективнее.
Качество и долговечностьКачество производства – тот фактор, который определит, придется ли вам покупать новый пылесос уже через год, или же вы будете пользоваться этим устройством на протяжении многих лет. Выбирая пылесос в офлайн-магазине, обратите внимание на его конструкцию: материалы должны быть прочными, детали – достаточно устойчивыми. При выборе онлайн с осторожностью относитесь к малоизвестным производителям: лучше отдать предпочтение компании с уже устоявшейся репутацией. Дополнительным плюсом станет продолжительная гарантия: даже если с устройством что-то случится, специалисты бренда помогут разобраться с этой проблемой.
Дополнительные насадкиВ комплекте с каждым беспроводным пылесосом поставляются несколько насадок, предназначенных для разных типов уборки. Они могут не иметь приоритетного значения при выборе - в крайнем случае, дополнительную щетку можно приобрести отдельно, – но способны существенно упростить уборку. Например, владельцам домашних животных, особенно пушистых, пригодится вращающаяся щетка для качественной очистки мягкой мебели и ковров от меха. Специальные насадки для пола помогут тем, у кого дома паркет, а щетка для мягких ковровых покрытий обеспечат деликатный уход за коврами.
Самые распространенные модели насадок для пылесосов:
1. Насадка щелевого типа выглядит как «сплющенная» трубку с прорезью на конце. Это приспособление есть в каждом наборе насадок, оно помогает собирать пыль в труднодоступных местах – например, в щелях и углах.
2. Круглая щетка с длинным ворсом подходит для чистки деликатных поверхностей – от резной мебели и даже до корешков книг в домашней библиотеке.
3. Овальная насадка с коротким жестким ворсом используется для чистки ковров, тяжелых штор, мягкой мебели и других тканевых поверхностей.
4. Турбощетка очень полезна для владельцев домашних любимцев, поскольку справляется с шерстью, легко убирая ее с мебели и ковровых покрытий. Пригодится она и любителям рукоделия, а также длинноволосым людям: нитки и волосы такая насадка также соберет с легкость.
5. Щетка с натуральной щетиной необходима для ухода за такими поверхностями, как паркет, гранит, камень (искусственный и натуральный) и ламинат. Натуральная щетина не поцарапает покрытие, обеспечив эффективную, но деликатную уборку.