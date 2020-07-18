Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4

Вертикальные пылесосы, которые являются современной альтернативой более громоздким цилиндрическим моделям, стали частью повседневной жизни россиян сравнительно недавно. При этом уже сегодня на рынке доступен огромный ассортимент вертикальных пылесосов от разных производителей и с отличающимися характеристиками, что делает выбор подходящей модели действительно непростым делом. Об этом свидетельствует и то, что подобные пылесосы даже стали одним из самых обсуждаемых товаров на сервисе «Яндекс.Маркет» за 20 лет существования онлайн-площадки! В данной статье мы поможем разобраться в этом разнообразии и выбрать устройство, которое оптимально подойдет именно для вашего дома и ваших потребностей.

Провода или нет?

Вертикальные пылесосы делятся на два типа: проводные и беспроводные. Первые выигрывают тем, что их можно не перезаряжать, однако вторые значительно удобнее в использовании. Учитывая, что портативность – одно из главных преимуществ вертикального форм-фактора, стоит обратить внимание именно на те модели, у которых провод отсутствует.Единственное неудобство в эксплуатации беспроводных пылесосов – необходимость подзаряжать аккумулятор. Потому при выборе следует обращать внимание на ёмкость батареи и на время работы от одной подзарядки, заявленное производителем.В продвинутых моделях одной зарядки, как правило, хватает на полноценную уборку всей квартиры, особенно если пылесос энергоэффективен. Если и этого оказалось недостаточно, всегда можно приобрести запасную батарею, которая увеличит время автономной работы устройства вдвое.Для того, чтобы определить энергоэффективность пылесоса, достаточно просто взглянуть на его упаковку или страницу в онлайн-магазине: независимые экспертные организации присуждают каждому устройству определенный уровень, демонстрирующий, насколько много электричества оно расходует.

Вес

Производительность пылесоса

Чем легче пылесос, тем удобнее его использовать: небольшой вес позволяет обеспечить больший контроль, а также снижает нагрузку на запястья. Масса корпуса современных моделей пылесосов может составлять менее 1,5 кг, так что ими смогут пользоваться даже дети.Производительность пылесоса – один из основных факторов, который необходимо рассматривать при покупке. Именно он определяет, насколько качественной будет уборка в вашей квартире. Этот параметр важно не путать с мощностью двигателя пылесоса: она мало влияет на силу, с которой устройство всасывает пыль и мусор. На практике, более эффективный 10-амперный двигатель может обеспечивать большую мощность всасывания, чем 12-амперный, но работающий менее эффективно.Также существует устаревшее убеждение, что у беспроводных пылесосов мощность и, следовательно, всасывающая способность ниже, чем у проводных моделей. Это уже давно не так: современные модели с точки зрения производительности не уступают своим напольным аналогам, и их мощность всасывания достигает 200 Вт, что гарантирует эффективную уборку.

Фильтрация воздуха

Важный, но часто упускаемый из виду параметр - способность пылесоса удерживать загрязнения, особенно мелкие частицы пыли. Если пылесос не обеспечивает высокого уровня фильтрации, эти пылинки могут вернуться обратно в воздух комнаты. Высокая степень фильтрации особенно важна, если кто-либо из домочадцев страдает от аллергии, астмы или других респираторных заболеваний. В этом случае необходим пылесос с HEPA-фильтром (High Efficiency Particulate Air, высокоэффективное удержание частиц»), который удаляет, как минимум, 99,97% всех частиц размером до 0,3 микрон. Это «золотой стандарт» фильтрации для жилых помещений, но аллергикам и людям с маленькими людьми следует присмотреться к моделям с еще более совершенными фильтрами, собирающими 99,999% наночастиц.Владельцам домашних животных, в дополнение к очистке воздуха по стандартам HEPA, рекомендуется использовать угольный фильтр, который поможет избавиться от неприятных запахов в доме. Эффект от качественного фильтра может быть нивелирован при очистке контейнера пылесоса: в этот момент пыль может снова подняться в воздух, поэтому очень важна правильная система ухода за пылесборником. Для тех, кто стремится обеспечить максимальную гигиеничность и чистоту, выпускают специальные станции для очистки пылесборников, такие как Samsung Clean Station. Благодаря этим устройствам уборка станет и проще, и эффективнее.

Качество и долговечность

Качество производства – тот фактор, который определит, придется ли вам покупать новый пылесос уже через год, или же вы будете пользоваться этим устройством на протяжении многих лет. Выбирая пылесос в офлайн-магазине, обратите внимание на его конструкцию: материалы должны быть прочными, детали – достаточно устойчивыми. При выборе онлайн с осторожностью относитесь к малоизвестным производителям: лучше отдать предпочтение компании с уже устоявшейся репутацией. Дополнительным плюсом станет продолжительная гарантия: даже если с устройством что-то случится, специалисты бренда помогут разобраться с этой проблемой.

Дополнительные насадки

В комплекте с каждым беспроводным пылесосом поставляются несколько насадок, предназначенных для разных типов уборки. Они могут не иметь приоритетного значения при выборе - в крайнем случае, дополнительную щетку можно приобрести отдельно, – но способны существенно упростить уборку. Например, владельцам домашних животных, особенно пушистых, пригодится вращающаяся щетка для качественной очистки мягкой мебели и ковров от меха. Специальные насадки для пола помогут тем, у кого дома паркет, а щетка для мягких ковровых покрытий обеспечат деликатный уход за коврами.Самые распространенные модели насадок для пылесосов:1. Насадка щелевого типа выглядит как «сплющенная» трубку с прорезью на конце. Это приспособление есть в каждом наборе насадок, оно помогает собирать пыль в труднодоступных местах – например, в щелях и углах.2. Круглая щетка с длинным ворсом подходит для чистки деликатных поверхностей – от резной мебели и даже до корешков книг в домашней библиотеке.3. Овальная насадка с коротким жестким ворсом используется для чистки ковров, тяжелых штор, мягкой мебели и других тканевых поверхностей.4. Турбощетка очень полезна для владельцев домашних любимцев, поскольку справляется с шерстью, легко убирая ее с мебели и ковровых покрытий. Пригодится она и любителям рукоделия, а также длинноволосым людям: нитки и волосы такая насадка также соберет с легкость.5. Щетка с натуральной щетиной необходима для ухода за такими поверхностями, как паркет, гранит, камень (искусственный и натуральный) и ламинат. Натуральная щетина не поцарапает покрытие, обеспечив эффективную, но деликатную уборку.