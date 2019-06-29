Видеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER

2019-06-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Видеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER; [93]
В серию войдет три модели графических адаптеров NVIDIA. GeForce RTX 2080 SUPER на базе чипа TU104-450 получит 3072 ядра CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 16 Гбит/с и 256-битную шину. GeForce RTX 2070 SUPER с GPU TU104-410 обзаведется 2560 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти (14 Гбит/с). Младшая модель, GeForce RTX 2060 SUPER на чипе TU106-410, предположительно будет отличаться от базовой версии не только более высоким числом ядер CUDA (2176), но и объемом видеопамяти — 8 против 6.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Видеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER
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