Видеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER

В серию войдет три модели графических адаптеров NVIDIA. GeForce RTX 2080 SUPER на базе чипа TU104-450 получит 3072 ядра CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 16 Гбит/с и 256-битную шину. GeForce RTX 2070 SUPER с GPU TU104-410 обзаведется 2560 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти (14 Гбит/с). Младшая модель, GeForce RTX 2060 SUPER на чипе TU106-410, предположительно будет отличаться от базовой версии не только более высоким числом ядер CUDA (2176), но и объемом видеопамяти — 8 против 6.О стоимости новинки пока неизвестно.