Видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT поступила в продажу

Стартовали продажи видеокарты Radeon RX 5500 XT предназначенной для современных игр на средне-высоких настройках в Full HD-разрешении с производительностью от 60 кадров в секунду.

Напомним, Radeon RX 5500 XT представили в октябре этого года. Она построена на основе новой 7-нм архитектуры AMD Navi GPU. 5500 XT доступен в версии 4 ГБ или 8 ГБ GDDR6, имеет 1408 потоковых процессоров, 22 вычислительных блока и тактовую частоту прироста по умолчанию 1845 МГц.

Кроме того, она имеет частоту памяти 14 Гбит/с. Что касается энергопотребления, то графический процессор имеет TDP 130 Вт и 128-битную шину памяти. Цены стартуют от 12 999 рублей.