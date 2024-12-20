Видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE вскоре исчезнет с прилавков

Видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE (она же Golden Rabbit Edition), созданная на базе архитектуры RDNA 3, похоже, медленно исчезает с рынка. Согласно информации издания Tweakers, видеокарта в последнее время сталкивается с крайне ограниченной доступностью в странах Европы — в продаже осталась только одна модель от ASUS, которую, скорее всего, на момент написания этой новости уже купили. Представители ASUS подтвердили, что поставки данной модели ограничены, и компания, вероятно, больше не получит дополнительных партий от AMD. Похожая ситуация наблюдается и в Северной Америке, а также в других регионах мира.

Например, в США модель Radeon RX 7900 GRE практически невозможно найти по рекомендованной цене, а если устройство всё же удаётся обнаружить, его стоимость приближается к 1000 долларов, чего данная модель, конечно, не стоит. Это указывает на то, что видеокарта вскоре может полностью исчезнуть с рынка, несмотря на отсутствие официальных комментариев от AMD и тот факт, что она появилась в продаже всего год назад. Это плохая новость, потому что по производительности RX 7900 GRE была ближе к RX 7800 XT, чем к RX 7900 XT, и на момент запуска конкурировала с NVIDIA RTX 4070. Кроме того, видеокарта предлагала 16 ГБ видеопамяти, 5120 шейдерных блоков и энергопотребление на уровне 260 Вт, что при рекомендованной розничной цене — очень выгодное предложение. Но в компании AMD почему-то решили данную модель больше не производить, что немного странно.