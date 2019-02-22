Видеокарта AMD Radeon RX Vega 56 подешевела до $280

Уже сегодня состоится официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, цена которой составит 280 долларов. Неудивительно, что компания AMD решила снизить цену на свой адаптер Radeon RX Vega 56 до все тех же 280 долларов. Соответствующие видеокарты от разных производителей появились в онлайновом магазине Newegg, однако их сразу раскупили. Напомним, что производительность Radeon RX Vega 56 выше, чем у GeForce GTX 1070, а еще AMD бесплатно раздает покупателям своей карты игры Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 и The Division 2. Будем надеяться, что скоро подешевевшие Radeon RX Vega 56 появятся и в других магазинах.