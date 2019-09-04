Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC

ASRock готова к выпуску флагманской видеокарты Radeon RX 5700 XT, которая является одной из первых полностью разработанных графических карт.

Radeon RX 5700 XT Taichi имеет дизайн платы, который был представлен на выставке Computex в 2019 году как концепция решения для охлаждения видеокарт высшего класса. С тех пор он был соединен с RX 5700 XT PCB нестандартной конструкции. Карта оснащена охлаждающим устройством с тремя слотами, алюминиевым радиатором с ребристым стеком и охлаждающим кожухом с тремя вентиляторами.

Меньший центральный вентилятор оснащен RGB-светодиодом. Крошечный светодиодный сегментный дисплей в верхней части кулера отображает мониторинг в режиме реального времени. Фирменная эстетика Taichi от ASRock распространяется не только на кулер, но и на его заднюю панель.

Питается от пары 8-контактных разъемов питания PCIe, предлагает двойной BIOS с переключателем между «OC BIOS» и «Silent BIOS», главным переключателем управления светодиодной подсветкой. Тактовые частоты карты все еще находятся в тайне, но вполне вероятно, что только OC BIOS поддерживает заводские разгоны, в то время как Silent BIOS работает на эталонных тактовых частотах, что способствует агрессивному управлению вентиляторами. Оба BIOS могут предложить остановку вентилятора на холостом ходу. Возможность подключения - четыре порта DisplayPort и два разъема HDMI на задней панели ввода-вывода.