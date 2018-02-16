Видеокарта ELSA GeForce GTX 1070 Ti 8GB ST появилась в продаже

Компания ELSA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1070 Ti 8GB ST, которая была представлена в начале месяца. Новинка оснащена 16-нанометровым чипом NVIDIA GP104 с архитектурой Pascal, который располагает 2432 потоковыми процессорами, 152 текстурными блоками (TMU) и 64 блоками рендеринга (ROP). Базовая частота ядра чипа равна 1607 МГц, а повышенная – 1683 МГц. Что до 8 ГБ памяти GDDR5, то она связана 256-битной шиной и работает на частоте 8008 МГц. Двухслотовая система охлаждения располагает центробежным вентилятором, радиатором и кожухом. Отметим также три разъема DisplayPort, порты HDMI и DVI-D, а также 8-штырьковый разъём. Цена видеокарты составляет 800 долларов.