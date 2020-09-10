Видеокарта EVGA GeForce RTX 3070 XC3 выйдет в октябре

Один из сотрудников компании EVGA, показал фотографии видеокарты GeForce RTX 3070 XC3. Ожидается, что видеокарта поступит в продажу в октябре.

EVGA GeForce RTX 3070 XC3 одна из моделей из серии RTX 3070, есть еще одна модель ICX3 FTW3, которая предлагает более премиальный дизайн. Видеокарта имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами. Кожух и задняя панель окрашены в матовый черный цвет.

Питание видеокарты осуществляется за счет двойного 8-контактного разъема. Модель получит заводской разгон. Разъемы для подключения: три DisplayPort 1.4 и один разъем HDMI 2.1.

EVGA GeForce RTX 3070 XC3 обеспечит высокую производительность для игр с разрешением 1440p.
Комментарии и отзывы EVGA GeForce RTX 3070 XC3
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