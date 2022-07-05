Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin поставляется с блоком питания на 1600 Вт

Компания EVGA представила свою топовую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti Kingpin еще в апреле и теперь она официально доступна для продажи.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin продается по цене 2500 долларов. В дополнение к видеокарте покупатель получает блок питания SuperNova мощностью 1600 Вт. Блок питания SuperNOVA 1600 P2 с рейтингом 80+ PLATINUM 1600 Вт не имеет 16-контактного разъема PCIe Gen 5, но его можно адаптировать с помощью двойного 16-контактного адаптера (до 6 x 8-контактных разъемов).

Напомним, что EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin оснащена двумя 16-контактными разъемами PCIe Gen5. Сама карта имеет гибридную систему охлаждения, которая включает в себя водоблок AIO с радиатором 360 мм. Также на видеокарте есть вентилятор для дополнительного охлаждения.

Встроенная OLED-панель отображает полезную информацию графического процессора. Есть три переключателя BIOS.