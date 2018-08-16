Видеокарта GeForce RTX 2080 будет стоить 650 долларов

Вчера профильное издание TechPowerUp поделилось подробностями о видеокарте GeForce RTX 2080. Утверждалось, что новинка получит 2944 ядра CUDA, 8 ГБ памяти и 256-разрядную шину. Сегодня новые источники опубликовали другую информацию: 3072 ядра CUDA и 192 текстурных блока. Остальные характеристики подтвердились: 64 блока растеризации, частота памяти 14 ГГц, частота GPU 1515-1750 МГц? 368 тензорных ядра, TDP – 200 Вт, два разъёма питания (8+6). Цена видеокарты должна составить 650 долларов.

Что до старшей модели RTX 2080 Ti, то ей прочат GPU RT102, 4352 ядра CUDA, 352-разрядную шину, 11 ГБ памяти с частотой 14 ГГц, ядро с частотой 1350-1500 МГц, 272 текстурных блока, 88 блоков растеризации, 576 тензорных ядер и TDP – 250 Вт.