Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 5 ГБ Windforce OC показалась на фото

Недавно компания NVIDIA объявила о том, что готовит четвёртую официальную версию игровых видеокарт GeForce GTX 1060: от 6-ГБ версии новинка будет отличаться урезанной до 160 бит шиной и 5 ГБ видеопамяти, а от GTX 1060 3 ГБ – полным количеством потоковых процессоров. Сегодня в сети всплыла информация и рендеры варианта от Gigabyte. Речь идет о модели GTX 1060 5 ГБ Windforce OC, которая, как выяснилось, отличается от GTX 1060 6 ГБ Windforce OC лишь урезанной шиной и объёмом памяти. Частотные характеристики составляют 1582/1797 МГц в режиме OC и 1556/1771 МГц в игровом режиме. Видеопамять GDDR5 работает на частоте 2002 МГц.