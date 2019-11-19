Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming для энтузиастов жидкостного охлаждения

Gigabyte представила новую видеокарту GeForce RTX 2080 Super, созданную для энтузиастов жидкостного охлаждения. GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB 8G имеет встроенный водоблок, который покрывает GPU, VRAM и MOSFET. Металлическая пластина вступает в непосредственный контакт с компонентами, и тепло передается по композитным тепловым трубам в жидкость в водяном блоке.

GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB 8G имеет водяной блок, который не охватывает всю ширину металлической пластины, поэтому производителю пришлось надеть пластиковый кожух, чтобы покрыть компоненты и сохранить более однородный вид.

Светодиоды RGB можно настроить с помощью программного обеспечения Gigabyte RGB Fusion 2.0. Видеокарта имеет более низкий уровень шума, так как вам больше не придется мириться с вихревыми вентиляторами на более традиционном воздухоохладителе.

Карта питается от одного 6-контактного и одного 8-контактного разъема питания. Новинка имеет размеры 267 х 137 х 37 мм, а базовая тактовая частота составляет 1845 МГц. Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB будет продаваться по ориентировочной цене €850.