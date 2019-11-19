Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming для энтузиастов жидкостного охлаждения

2019-11-19, Автор - Anna; Продукт - Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB; [103]
Gigabyte представила новую видеокарту GeForce RTX 2080 Super, созданную для энтузиастов жидкостного охлаждения. GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB 8G имеет встроенный водоблок, который покрывает GPU, VRAM и MOSFET. Металлическая пластина вступает в непосредственный контакт с компонентами, и тепло передается по композитным тепловым трубам в жидкость в водяном блоке.

GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB 8G имеет водяной блок, который не охватывает всю ширину металлической пластины, поэтому производителю пришлось надеть пластиковый кожух, чтобы покрыть компоненты и сохранить более однородный вид.

Светодиоды RGB можно настроить с помощью программного обеспечения Gigabyte RGB Fusion 2.0. Видеокарта имеет более низкий уровень шума, так как вам больше не придется мириться с вихревыми вентиляторами на более традиционном воздухоохладителе.

Карта питается от одного 6-контактного и одного 8-контактного разъема питания. Новинка имеет размеры 267 х 137 х 37 мм, а базовая тактовая частота составляет 1845 МГц. Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB будет продаваться по ориентировочной цене €850.

Комментарии и отзывы Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC WaterForce WB
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