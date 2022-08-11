Видеокарта Intel Arc A750 оказалась мощнее конкурентов

Intel опубликовала последние игровые тесты видеокарты Arc A750 для широкого спектра игр, использующих DX12 и Vulkan API. Компания продолжила сравнение своей основной карты с NVIDIA GeForce RTX 3060 в форматах FHD и QHD и обнаружила, что их чип обеспечивает лучшую производительность. Ранее мы видели, как графическая карта Intel Arc A750 Limited Edition тестировалась в различных играх, а также мы видели выборку игр топового уровня, в которых Arc A750, как говорят, предлагает до 17% лучшую производительность по сравнению с конкурентами. Теперь мы смотрим не только на игры топового уровня, но и на производительность благодаря выбору из 48 различных игр DirectX 12 и Vulkan, а также разрешений 1080p и 1440p. Видеокарта Intel Arc A750 Limited Edition оснащена урезанным графическим процессором ACM-G10 «Alchemist» с 448 EU, 3584 ALU и 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине со скоростью 16 Гбит/сек и TGP около 200 Вт.

Видеокарта питается от конфигурации разъемов 8+6, что означает максимальную мощность платы 300 Вт (150 Вт + 75 Вт от разъемов и мощность 75 Вт от интерфейса PCIe). Топовые видеокарты Intel Arc A770 и Arc A750 будут доступны в версиях Limited Edition, а также в нестандартных дизайнах от партнеров. Что касается производительности, то карта не уступает NVIDIA GeForce RTX 3060 в различных играх. При разрешении 1080p видеокарта Intel Arc A750 в среднем на 4% быстрее в DX12 и на 3% быстрее в Vulkan по сравнению с конкурентами, что, безусловно, очень круто.
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