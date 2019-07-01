Видеокарта Intel Xe будет основана на 10-нм процессе FinFET

Компания Intel выпустила новую информацию о грядущей видеокарте Xe GPU.

Ожидается, что видеокарту Xe представят в 2020 году. Кроме того, графический процессор будет основан на 10-нм FinFET, в то время как он планирует использовать 7-нм процесс изготовления для 2-го поколения Xe. Кроме того, сообщается, что Xe GPU 2-го поколения появится, когда Intel намерена внедрить трассировку лучей в свои карты на аппаратном уровне.

Также ожидается, что Xe будет поддерживать собственный процесс целочисленного масштабирования Intel, метод масштабирования, позволяющий графическим процессорам сохранять четкость без ущерба для исходного разрешения пикселя. С эстетической стороны видеокарта получит три вентилятора для охлаждения, три порта DisplayPort и HDMI на задней панели, заднюю панель с вырезом, где расположен GPU, два 8-контактных разъема питания PCIe и светодиоды как спереди, так и сзади.