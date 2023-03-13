Видеокарта Intel вдруг стала лучшей в доступном сегменте

Когда года три назад компания Intel официально заявила о том, что она планирует выйти на рынок видеокарт, многие не поверили в происходящее, потому что ранее компания выпускала только процессоры и память. Тогда аналитики рынка говорили, что Intel понадобится примерно года три только на то, чтобы спроектировать свою видеокарту и графическое ядро, а лет через десять ситуация должна наладиться. Однако теперь оказалось, что видеокарты компании очень даже пользуются спросом с первой же генерации — например, модель GUNNIR Intel Arc A380 Index G6, которая производится китайской компанией, резко подешевела в том числе и на европейском рынке. В итоге данная модель продаётся за 112 долларов, что позволяет назвать её лучшей моделью за свои деньги.

Дело в том, что при достаточно низкой стоимости производитель предоставляет пользователю доступ к 6 ГБ видеопамяти, достаточно производительному процессору и всем современным технологиям, кодекам и драйверам, которые только нужны для запуска видеоигр и рабочих задач. При этом конкурентов с таким объёмом памяти и свежим графическим чипом на рынке просто нет — за 112 долларов купить производительную видеокарту в принципе тяжело даже на вторичном рынке, что уж говорить о новых моделях. Так что мы считаем, что у Intel вполне получилось с первой же попытки создать крайне качественное решение, потому что даже у AMD и NVIDIA за 112 долларов нет ничего достойного, а ведь они лидеры рынка без каких-либо шансов на компромисс.
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