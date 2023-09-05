Видеокарта MaxSun GeForce RTX 4090 оказалась горячее конкурентов

Недавно китайская компания MaxSun выпустила первую и единственную в мире видеокарту GeForce RTX 4090 с пятью вентиляторами, но один из пользователей, купивший эту карту, обнаружил, что видеокарта с пятью вентиляторами работает намного хуже, чем оригинальная NVIDIA Founders Edition с двумя вентиляторами. Стоит отметить, что уникальность карты заключается в том, что помимо трёхвентиляторной системы охлаждения над алюминиевым радиатором она также оснащена двумя маленькими вентиляторами по бокам, которые помогают охлаждать гигантский алюминиевый радиатор с другого направления, вытягивая горячий воздух наружу. Кроме того, на боковой стороне карты расположена красивая пластина с RGB-панелью, которую можно полностью настроить под себя.

Проблема только в том, что это никак не повлияло на реальную температуру под нагрузкой — производитель хотя и обещал лучший температурный режим на рынке, но на деле оказалось, что модель горячее конкурентов. Например, при повышенных нагрузках в стресс-тестах и видеоиграх температура графического процессора всегда превышала 80 градусов Цельсия, а в HotSpot (самая горячая точка) достигала 100 градусов Цельсия. Это феноменальный результат, который говорит о том, что дополнительные вентиляторы абсолютно бесполезны и на деле важно иметь хорошую классическую систему охлаждения. Конечно, можно снизить мощность видеокарты посредством BIOS, но тогда какой смысл было покупать видеокарту RTX 4090.