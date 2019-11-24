Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super уже в продаже

На официальном сайте производителя NVIDIA, появилась информация что видеокарта GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу.

Данная карта отлично подходит для бюджетных ПК и способна выдавать достаточную частоту кадров на высоких настройках во многих популярных играх.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super оснащена 4 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 192 ГБ/с, поддерживает максимальное разрешение 8K на частоте развёртки 120 Гц, а графический процессор работает на базовой частоте 1 530 МГц.

Цена видеокарты GeForce GTX 1650 Super составляет 160 долларов.