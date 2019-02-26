Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 будет стоить 230 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о ценах и дате выхода новых видеокарт NVIDIA семейства GeForce GTX 1600 – GTX 1660 и GTX 1650. Первую модель представят уже через три недели, а именно 14 марта. А GeForce GTX 1650 задержится до 30 апреля. Цена GeForce GTX 1660 составит 230 долларов, а за GeForce GTX 1650 будут просить 180 долларов. Характеристики грядущих новинок пока не сообщаются. Что до конкурентов из AMD, то им, уверены аналитики, придется снизить цены на соответствующие по производительности модели, поскольку выход новых видеокарт поколения Navi ожидается лишь в конце года.