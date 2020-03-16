Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 получит 8 Гб версию

Компания NVIDIA объявила о выпуске GeForce RTX 2060 с версией на 8 Гб памяти. Оригинальная GeForce RTX 2060 имеет 6 Гб памяти. 8 Гб версия будет использует графический процессор TU106 с большим количеством ядер SM и CUDA, обновив конфигурацию памяти RTX 2060.

Компания ASUS уже начала разработку трех версий для 8 Гб версии NVIDIA GeForce RTX 2060. Asus ROG Strix EVO Gaming стандартная, Advanced Edition и OC Edition. OC Edition будет иметь повышенные частоты по сравнению с остальными версиями.

Дополнительные 2 Гб памяти позволят пользователю запускать игры в разрешение 1440p. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 8 Гб составит конкуренцию видеокарте от AMD 5600 XT, а возможно даже превзойдет ее.