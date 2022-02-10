Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition будет основана на новой печатной плате PG136C

У NVIDIA, возникли проблемы с флагманской видеокартой GeForce RTX 3090 Ti, которая, как сообщается, столкнулась с целым рядом проблем, начиная от дизайна и заканчивая поставкой. Но похоже, что карта скоро может вступить в завершающую фазу производства. NVIDIA недавно представила новую печатную плату видеокарты, известную как PG136C. Известно, что NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition основана на печатной плате PG136, но новая, похоже, представляет собой другой вариант. Мы не знаем, что означает буква «C», но весьма вероятно, что GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition может использовать эту печатную плату.

Причина, по которой для GeForce RTX 3090 Ti требуется новая печатная плата, очень проста. GeForce RTX 3090 Ti станет мощной видеокартой с TDP 450 Вт и видеопамятью двойной емкости (2 ГБ на модуль против 1 ГБ модуля). Видеокарта также будет одной из первых, использующих 16-контактный разъем питания PCIe Gen 5.