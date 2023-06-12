Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 выйдет 29 июня

Сегодня в сети появилась свежая информация о плане на новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, исходя из которой можно предположить, что видеокарта будет представлена до конца текущего месяца и тогда же отправится в продажу. Инсайдер под ником MEGAsizeGPU опубликовал полный план эмбарго, который указывает на 29 июня в качестве даты запуска видеокарты, так что, вероятнее всего, производитель действительно планирует запуск уже в этом месяце. В документе также указывается, что обзоры данных видеокарты будут разделены на два типа. В первом указаны варианты MSRP (рекомендуемая розничная цена) — это значит, что производитель сначала позволит выпустить обзоры тем, кто получить видеокарты в эталонном исполнении, а только потом появятся обзоры на видеокарты от компаний-партнёров.

Почему компания поступила именно так — неизвестно, но, вероятно, причина в том, что референсная модель существенно проигрывает в производительности. Кроме того, не совсем понятно, почему NVIDIA решила запустить видеокарту раньше, ведь изначально релиз планировался в июле текущего года, но это определённо хорошая новость для геймеров, которые ждали возможности приобрести доступную и современную видеокарту нового поколения. К сожалению, в документе нет никакой информации относительно стоимости видеокарты, так что сейчас рано говорить о преимуществах или недостатках решения. Ведь именно от цены зависит то, как аудитория будет воспринимать новую модель.