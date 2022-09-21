Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB оценен в $1200

Компания NVIDIA представила графические адаптеры GeForce RTX 4080 16GB и GeForce RTX 4080 12GB, которые основана на новой архитектуре Ada Lovelace. Новинки характеризуются до 76 млрд транзисторов, 4-нм техпроцессом TSMC N4, третьим поколением RT-ядер и четвертым поколением тензорных ядер.

Первая модель может похвастаться наполовину урезанным чипом AD103-300 с 9728 ядрами CUDA и тактовой частотой до 2505 МГц, 16 ГБ памяти GDDR6X с шиной 256 бит, скоростью 22,5 Гбит/с, частотой 22,5 ГГц и пропускной способностью 720 Гбайт/с, а также энергопотреблением 320 Вт. Карта станет доступна для покупки в октябре по рекомендованной цене в 1200 долларов. GeForce RTX 4080 12GB характеризуется чипом AD104-400 с 7680 ядрами CUDA и частотой до 2610 МГц, 12 ГБ памяти GDDR6X со 192-битной шиной, скоростью 21 Гбит/с на контакт, пропускной способностью 504 Гбайт/с и энергопотреблением 285 Вт. Её цена составляет 900 долларов, продажи стартуют в ноябре.