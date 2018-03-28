Видеокарта NVIDIA Quadro GV100 получила 32 ГБ памяти HBM2

Компания Nvidia официально представила профессиональную видеокарту Quadro GV100, которая предназначена для рабочих станций. Свое название ускоритель получил благодаря графическому чипу, ставшим его основной – Volta GV100. Новинка представляет собой двухслотовую карту расширения с интерфейсом PCI Express 3.0 x16. Изделие может похвастаться 32 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 870 Гбайт/с, поддержкой интерфейса NVLink с пропускной способностью 200 Гбайт/с, четырьмя интерфейсами DisplayPort 1.4.

В сердце новинки – 12-нм ядро NVIDIA GV100, которое характеризуется 5120 потоковыми процессорами Volta, 320 TMU, 128 ROP и 640 блоками матричных вычислений (Tensor). Шина памяти имеет разрядность 4096 бит, а рабочие частоты равны 1450/850(1700) МГц для ядра (boost-режим) и памяти HBM2 соответственно. Производительность Quadro GV100 составляет 7,4 Тфлопс с числами двойной точности. Рекомендованная цена NVIDIA Quadro GV100 в США составляет 9000 долларов.