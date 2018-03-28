Видеокарта NVIDIA Quadro GV100 получила 32 ГБ памяти HBM2

2018-03-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - NVIDIA Quadro GV100; [65]
Компания Nvidia официально представила профессиональную видеокарту Quadro GV100, которая предназначена для рабочих станций. Свое название ускоритель получил благодаря графическому чипу, ставшим его основной – Volta GV100. Новинка представляет собой двухслотовую карту расширения с интерфейсом PCI Express 3.0 x16. Изделие может похвастаться 32 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 870 Гбайт/с, поддержкой интерфейса NVLink с пропускной способностью 200 Гбайт/с, четырьмя интерфейсами DisplayPort 1.4.

В сердце новинки – 12-нм ядро NVIDIA GV100, которое характеризуется 5120 потоковыми процессорами Volta, 320 TMU, 128 ROP и 640 блоками матричных вычислений (Tensor). Шина памяти имеет разрядность 4096 бит, а рабочие частоты равны 1450/850(1700) МГц для ядра (boost-режим) и памяти HBM2 соответственно. Производительность Quadro GV100 составляет 7,4 Тфлопс с числами двойной точности. Рекомендованная цена NVIDIA Quadro GV100 в США составляет 9000 долларов.

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