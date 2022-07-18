Видеокарта NVIDIA RTX 4090 уже поддерживается AIDA64

Популярный диагностический инструмент AIDA64 теперь поддерживает самую быструю видеокарту NVIDIA нового поколения 2022 года — грядущую GeForce RTX 4090. NVIDIA GeForce RTX 4090 станет флагманом зеленой команды в этом году, заменив RTX 3090, выпущенную почти два года назад. Поскольку информация о большей части идентификатора устройства и информации о видеокарте уже просочилась, AIDA64 решила поддержать ее в своей последней бета-версии (6.70.6033). Утилита заявляет, что она добавила «информацию о графическом процессоре для NVIDIA GeForce RTX 4090 (AD102)», но не говорит, что это за конкретная информация. Очень вероятно, что были добавлены исходные параметры устройства. Программное обеспечение впервые добавило такую ​​поддержку, даже раньше, чем GPU-z. GeForce RTX 4090 специально имеет идентификатор PCI «NVIDIA_DEV.2684».

Ожидается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX RTX 4090 будет оснащена топовым графическим процессором AD102-300, но только вариант «Ti» будет иметь полный чип. Geforce RTX 4090 будет использовать немного урезанную конфигурацию. NVIDIA GeForce RTX 4090 будет использовать 128 SM из 144 SM, всего 16 384 ядра CUDA. Графический процессор будет поставляться с 96 МБ кэш-памяти L2 и в общей сложности 384 ROP, что просто безумие. Тактовые частоты еще не подтверждены, но, учитывая, что используется процесс TSMC 4N, мы ожидаем тактовые частоты в диапазоне 2,0–3,0 ГГц. Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4090 будет иметь емкость 24 ГБ GDDR6X, которая будет работать на скорости 21 Гбит/сек через 384-битный интерфейс шины.
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