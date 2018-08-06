Видеокарта Nvidia нового поколения показалась на фото

Сетевые источники опубликовали фотографию с выставки, на которой китайская компания MAXSUN неожиданно показала графический ускоритель Nvidia GeForce нового поколения, который будет называться GTX 1180 или 2080. Отметим нереференсную систему охлаждения с тремя вентиляторами, довольно крупные габариты и один восьмиконтактный разъём для подключения дополнительного питания, RGB-подсветку на передней панели, двухслотовый дизайн, поддержку USB-порта VirtualLink USB Type-C, 8 чипов памяти GDDR6, один разъем NVLINK и 256-битную шину. Видеокарта относится к линейке iCRAFT, которая представлена несколькими материнскими платами от MAXSUN на базе Z370.