Видеокарта RX 7600 резко подешевела на 10 долларов

Всего месяц назад журналисты отметили, что компания AMD и её партнёры снизили официальную розничную цену видеокарт RX 7600 моделей с 299 долларов до 269 долларов. Но уже сегодня, за 3 дня до запуска RTX 4060, мы видим, что эти видеокарты уже получили новую стартовую цену — всего 249 долларов, правда пока что это не официальная розничная цена, а цена на Amazon. Впрочем, без разрешения со стороны AMD такое снижение никто из партнёров не стал бы делать, так что, вероятно, вскоре это будет новая рекомендованная розничная цена. Сейчас по этой цене можно приобрести только видеокарту MSI Radeon RX 7600 Mech 2x Classic — это двухвентиляторная карта, подобная референсной модели, которая использует технологию охлаждения Torx Fan 3.0, Zero Frozr, Core Pipe и Thermal Padding.

В описании на Amazon указана тактовая частота в 2695 МГц и эта видеокарта RX 7600 Mech 2x идёт в комплекте с кодом для игры Resident Evil 4, что является приятным бонусом. Мы сильно сомневаемся, что компания MSI решила самостоятельно снизить цену на свою видеокарту, так как ранее ничего подобного компании-партнёры не делали. Соответственно, можно предположить, что в ближайшее время видеокарта RX 7600 потеряет в цене ещё 10 долларов, что позволит существенно повысить интерес к видеокарте среди пользователей. Другое дело, что крупные производители уже давно выпустили свои флагманские решения этой видеокарты, которые стоят сильно дороже 250 долларов. Будем следить за ситуацией с самой доступной новой видеокартой.
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