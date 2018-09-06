Видеокарта Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти подешевела до 210 долларов

Профильное издание TechPowerUp сообщило о том, что американские ритейлеры существенно снизили цены на видеокарты на AMD. Например, ускорители Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти можно купить от 210 долларов. Таким образом, через полтора года с начала продаж цены опустились примерно до рекомендованного производителем уровня. Стоит отметить, что в России и в Европе видеокарты еще не успели так сильно подешеветь. Так, в отечественной рознице за RX 580 с 4 ГБ памяти просят от 300 долларов. Впрочем, криптовалютный бум явно пошел на убыль, и в скором времени ситуация с ценами должна окончательно нормализоваться.