Видеокарта Sycom RTX 3090 Ti G-Master Hydro оснащена жидкостным охлаждением Asetek/Noctua

Японская компания Sycom выпустила видеокарту RTX 3090 Ti G-Master Hydro для своих готовых систем. Видеокарта Sycom RTX 3090 Ti G-Master Hydro оснащена гибридной системой охлаждения, включающая в себя охлаждающее решение Asetek Hybrid GFX 240 мм с вентиляторами Noctua NF-A12x25 ULN. Такое охлаждение обеспечивает снижение температуры на 10–15 °C по сравнению со стандартным решением. Карта не имеет заводского разгона, но увеличенный тепловой запас позволяет карте поддерживать среднюю тактовую частоту 1802 МГц, увеличивая производительность на 6%. В модели также реализована RGB-подсветка.

В настоящее время компания Sycom предлагает видеокарту RTX 3090 Ti G-Master Hydro в качестве опции для 6 компьютеров в паре с Core i9-12900K, Core i7-12700K или Ryzen 7 5800X.
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