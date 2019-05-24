Видеокарта Radeon RX 3080 может получить 2560 потоковых процессоров

Пару дней назад стало известно о том, что компания Sapphire уже 27 мая представит две видеокарты Radeon поколения Navi. По словам источников, новинки, цена которых составит 400 и 500 долларов, станут конкурентами GeForce RTX 2060 и RTX 2070. Сегодня в сети появилась информация о том, что старшая модель Radeon RX 3080 будет построена на GPU с 2560 потоковыми процессорами. Radeon VII, напомним, располагает 3840 потоковыми процессорами.

По словам источника, в Navi останется архитектура GCN, но изменится конфигурация вычислительных блоков GPU. Блоки CU будут объединены в шейдерные движки, которых будет восемь – по пять блоков CU в каждом. Вероятно, в GPU Navi будет по 16 блоков ROP на каждый шейдерный движок или 128 ROP в сумме. Именно в этом компоненте новинка должна превзойти Vega 10 и Vega 20.